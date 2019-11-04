«Астана» в шестой раз подряд стала чемпионом Казахстана

«Астана» за тур до окончания сезона-2019 в шестой раз в истории и в шестой раз подряд стала чемпионом Казахстана.

Перед предпоследним туром чемпионы на одно очко обходили «Кайрат», и судьба золотой гонки должна была решиться 10 ноября. Но в воскресенье экс-клуб Андрея Аршавина неожиданно сгорел занимавшему четвертое с конца место «Иртышу» из Павлодара со счетом 0:5.

В проходившем параллельно матче «Тобол» – «Астана» все решил единственный гол Юрия Логвиненко, который оказался золотым.

В заключительном туре «Астана» примет тот самый «Иртыш».

«Кайрат» пятый сезон подряд финиширует вторым.

(Фото: официальный сайт «Астаны»)

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