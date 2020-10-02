Ордабасы
    -
    12:45
    02.10.20
    Kazhimukana Munaytpasova
    Тараз
      Чемпионат Казахстана • Тур 12
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      Ордабасы - Тараз
      Чемпионат Казахстана - 2 октября 2020

      Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Ордабасы – Тараз на Eurosport.ru! 2 октября 2020 года в 12:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ордабасы и Тараз и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ордабасы и Тараз, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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