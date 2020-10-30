Кайсар
    -
    16:00
    30.10.20
    Каспий
      Чемпионат Казахстана • Тур 16
      Календарь
      Перед матчем

      Кайсар - Каспий

      Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Кайсар – Каспий на Eurosport.ru! 30 октября 2020 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кайсар и Каспий и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Кайсар и Каспий, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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