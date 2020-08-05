Каспий
    Прервано
    0
    -
    0
    1:00
    05.08.20
    Тараз
      Чемпионат Казахстана • Тур 10
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      Каспий - Тараз
      Чемпионат Казахстана - 5 августа 2020

      Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Каспий – Тараз на Eurosport.ru! 5 августа 2020 года в 01:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Каспий и Тараз и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Каспий и Тараз, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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