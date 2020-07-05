Тобол Костанай
    -
    1:00
    05.07.20
    Центральный
    Астана
      Чемпионат Казахстана • Тур 4
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Тобол Костанай - Астана
      Чемпионат Казахстана - 5 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Тобол Костанай – Астана на Eurosport.ru! 5 июля 2020 года в 01:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Тобол Костанай и Астана и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Тобол Костанай и Астана, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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