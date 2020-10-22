Астана
    -
    14:00
    22.10.20
    Астана Арена
    Тобол Костанай
      Чемпионат Казахстана • Тур 14
      Календарь
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      Онлайн
      Астана - Тобол Костанай
      Чемпионат Казахстана - 22 октября 2020

      Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Астана – Тобол Костанай на Eurosport.ru! 22 октября 2020 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Михал Билек или Григорий Бабаян? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Астана и Тобол Костанай и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Астана и Тобол Костанай, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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