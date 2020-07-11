Ордабасы
    Прервано
    0
    -
    0
    1:00
    11.07.20
    Kazhimukana Munaytpasova
    Каспий
      Чемпионат Казахстана • Тур 5
      Календарь
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      Онлайн
      Ордабасы - Каспий
      Чемпионат Казахстана - 11 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Ордабасы – Каспий на Eurosport.ru! 11 июля 2020 года в 01:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ордабасы и Каспий и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ордабасы и Каспий, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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