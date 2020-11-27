Жетысу
    -
    2:00
    27.11.20
    Астана
      Чемпионат Казахстана • Тур 21
      Календарь
      Перед матчем

      Жетысу - Астана

      Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Жетысу – Астана на Eurosport.ru! 27 ноября 2020 года в 02:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Жетысу и Астана и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Жетысу и Астана, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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