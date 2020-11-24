Астана
    -
    2:00
    24.11.20
    Кайсар
      Чемпионат Казахстана • Тур 20
      Календарь
      Перед матчем

      Астана - Кайсар

      Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Астана – Кайсар на Eurosport.ru! 24 ноября 2020 года в 02:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Михал Билек или Стоичо Младенов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Астана и Кайсар и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Астана и Кайсар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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