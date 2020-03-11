Кайрат
    -
    2:00
    11.03.20
    Орталык
    Окжетпес
      Чемпионат Казахстана • Тур 21
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      Кайрат - Окжетпес
      Чемпионат Казахстана - 11 марта 2020

      Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Кайрат – Окжетпес на Eurosport.ru! 11 марта 2020 года в 02:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кайрат и Окжетпес и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Кайрат и Окжетпес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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