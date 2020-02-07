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Игрок «Ордабасы» специально промахнулся с пенальти

Игрок «Ордабасы» специально промахнулся с пенальти
Eurosport

1 час назад

Решение футболиста встретили аплодисментами.

Полузащитник казахстанского клуба «Ордабасы» Абду Лаат Диакате совершил поступок в духе фэйр-плей во время товарищеского матча против сербского «Пролетера».

В конце матча судья назначил спорный пенальти после падения игрока «Ордабасы» в штрафной. 32-летний Диакате подошел к мячу и специально пробил мимо ворот. Соперники и болельщики «Пролетера» встретили его поступок аплодисментами.

  • Матч завершился со счетом 1:1.
  • Диакате – сенегалец, который играет в Казахстане с 2011 года.

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