Игрок «Ордабасы» специально промахнулся с пенальти
Решение футболиста встретили аплодисментами.
Полузащитник казахстанского клуба «Ордабасы» Абду Лаат Диакате совершил поступок в духе фэйр-плей во время товарищеского матча против сербского «Пролетера».
В конце матча судья назначил спорный пенальти после падения игрока «Ордабасы» в штрафной. 32-летний Диакате подошел к мячу и специально пробил мимо ворот. Соперники и болельщики «Пролетера» встретили его поступок аплодисментами.
- Матч завершился со счетом 1:1.
- Диакате – сенегалец, который играет в Казахстане с 2011 года.
Сравни голы-клоны Жангылышбая и Бергкампа. Это не шутка, а мастерство футболиста из Казахстана
Комментарии на сайтах Eurosport были отключены 31 января. Все подробности здесь