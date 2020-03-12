Футбольный агент Горан Велькович дал интервью «Чемпионату», где рассказал о своей работе в «Актобе» и о коррупции в клубах Казахстана.

«В Казахстане есть человек по имени Арынгазы Беркимбаев, который занимается бизнесом и живет в Актобе. Мою кандидатуру ему рекомендовал один балканский агент, с которым мы давно знакомы. Арынгазы узнал мой номер телефона и позвонил. Представился, коротко описал предложение и пригласил в Казахстан на встречу. Я сказал, что нахожусь в Италии и смогу прилететь лишь в середине октября. Он сказал: «Если можете, приезжайте».

В конце сентября я приехал в Белград и позвонил ему. Тогда Арынгазы начал рассказывать про предложение детальнее. Мол, есть клуб, который по уровню значимости в стране сопоставим со «Спартаком» и «Зенитом» в России. Но у клуба проблемы: очки отбирают из-за долгов, а менеджмент просто ужасен. В Казахстан я полетел в середине октября. Пробыл там пять-шесть дней, познакомился с акимом (губернатором) области. Встречался с ним два раза: разговаривали о футболе, я ему рассказал свое видение того, как должен выглядеть клуб. Он мне объяснил, что недоволен менеджментом и генеральным директором Смаковым. К следующей встрече меня попросили сделать план развития футбола в области, который я позднее представил.

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20 декабря меня назначили на пост генерального менеджера, а Артура Смагулова на пост генерального директора клуба. Аким сказал, что я не могу быть генеральным директором по закону, так как я иностранец. Хотя именно я должен был занять это место. Смагулову аким так и сказал: «Артур, ты здесь находишься, потому что Горан не может быть генеральным директором». Первые впечатления о Смагулове? Ребенок. Первый наш разговор был такой: «Добрый день, я Артур Смагулов. Вы знаете, у меня дядя один из десяти богатейших людей Казахстана». Я ему отвечаю: «Какая связь между твоим дядей и клубом?» Он отвечает: «Я просто хотел вам сказать об этом сразу». Я был в шоке. Вот зачем мне эта информация? Вместо того, чтобы разговаривать о клубе, он мне выдает такое.

Аким сказал лично всем: «Только Горан отвечает за футбол». А Артур должен делать то, о чем попрошу его я... Он должен был заниматься техническими вопросами. Но я сразу понял, что там было какое-то напряжение внутри. Руслан Мамунов и Артур Смагулов были в связке. Во всяком случае, мне так показалось. Было впечатление, что они не хотели убирать бывшего генерального директора клуба Самата Смакова. Сейчас понимаю, почему я им не подошел. Я не человек клана. Там есть свои кланы: мой, твой, кум, брат, сват. Я пришел профессионально работать, а им это не понравилось. Я тогда сказал Арынгазы: «Руслан мне не нравится». Он мне ответил: «Не переживай, это человек акима».

Аким сказал мне, что нужно будет встретиться с Русланом и решить дела клуба. Встреча прошла очень странно. Мы поехали к нему в офис. Сидели на встрече, и Руслан в один момент говорит: «Горан, вы знаете, нам по бюджету надо закрыть долги прошлого года. Раньше у нас была практика, согласно которой нужно было отдавать 5% от всего бюджета». Я говорю: «Кому надо отдать?» Он отвечает: «Ну, такая вот практика». Понял, что речь идет о какой-то схеме и прямо сказал: «Руслан, я никому не буду отдавать эти деньги», – рассказал Велькович.

После выхода интервью на «Чемпионате» выдержки из него процитировали многие казахстанские СМИ – в том числе prosports.kz. Позже консультант этого сайта по редакционной политике Алимжан Жалелов рассказал, что ему предлагали «любые деньги» за удаление материала.

«Актобе» – пятикратный чемпион Казахстана (2005, 2007, 2008, 2009, 2013).

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