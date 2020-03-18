«Мутко против»: клубы из Казахстана не выплачивают футболистам деньги из-за коронавируса

Клубы из Казахстана отказываются выплачивать деньги футболистам из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», менеджеры сразу нескольких клубов направили игрокам бумаги о том, что в связи с введением в стране режима чрезвычайного положения их контракты будут приостановлены.

Источник отмечает, что на данный момент речь идет только об одном месяце приостановки контрактов. Однако, если режим ЧП будет продлен, соглашения футболистов (среди них есть и россияне) будут заморожены на более долгий срок. Соответственно, игрокам придется выживать без постоянной заработной платы.

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