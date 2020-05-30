«Иртыш»
Фото: Instagram
Клуб не справился с пандемией.
Павлодарский «Иртыш» покинул высшую лигу Казахстана из-за нехватки финансов. Результаты клуба в текущем розыгрыше будут аннулированы.
«Общее собрание попечительского совета ОФ «Футбольный клуб «Иртыш» приняло решение отказаться от участия в чемпионате Республики Казахстан по футболу 2020 года в связи с невозможностью исполнения клубом финансовых и спортивных обязательств.
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На основании вышеизложенного уведомления футбольный клуб «Иртыш» будет исключен из состава участников чемпионата. Матчи с участием команды будут исключены из обновленного календаря», – говорится в сообщении на сайте лиги.
- «Иртыш» – пятикратный чемпион страны. Команда брала титул в 1993, 1997, 1999, 2002 и 2003 годах.
- В 1998 году клуб выиграл Кубок Казахстана.
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