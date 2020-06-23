Вагнер Лав вместо ЦСКА перешел в «Кайрат»

Вагнер Лав
Фото: Getty Images
Камбэк страйкера в ЦСКА отменяется.
Бразильский нападающий Вагнер Лав объявил о подписании контракта с казахстанским «Кайратом».
Долгое время ходили слухи о возвращении игрока в московский ЦСКА, но 23 июня футболист опубликовал в инстаграме объявление о переезде в Казахстан.
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Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтианс» и может вернуться в ЦСКА
06/06/2020 В 05:21
- Вагнер расторг контракт с «Коринтиансом», несколько источников анонсировали его возвращение в ЦСКА.
- Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год с перерывами на аренду, а также в 2013 году.
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