Вагнер Лав прокомментировал срыв трансфера в ЦСКА

Вагнер Лав
Фото: Getty Images
Бразилец все еще надеется завершить карьеру в России.
Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав прокомментировал срыв трансфера в армейский клуб.
– К сожалению, мы не договорились с ЦСКА по поводу трансфера. И причина этого не в деньгах! Мне очень жаль, что я не смогу вернуться домой – в ЦСКА. Но, значит, богу виднее. Кто знает, может быть, у меня еще появится шанс сыграть за команду.
Вагнер Лав вместо ЦСКА перешел в «Кайрат»
– Почему тогда сорвался переход? Все думали, что вопрос решен.
– Я тоже так думал, но причины срыва мне неизвестны.
– Допускаете, что после «Кайрата» перейдете в ЦСКА и завершите карьеру в России?
– Это моя мечта! Если это произойдет, буду более чем счастлив, – сказал 36-летний Вагнер в интервью «Спорт-Экспрессу».
- 23 марта форвард объявил о переходе в казахстанский «Кайрат».
- По регламенту ЦСКА не смог бы заявить Вагнера на остаток сезона-2019/20.
Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере