Футбол
Чемпионат Казахстана

Вагнер Лав прокомментировал срыв трансфера в ЦСКА

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Вагнер Лав

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Бразилец все еще надеется завершить карьеру в России.

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав прокомментировал срыв трансфера в армейский клуб.

– К сожалению, мы не договорились с ЦСКА по поводу трансфера. И причина этого не в деньгах! Мне очень жаль, что я не смогу вернуться домой – в ЦСКА. Но, значит, богу виднее. Кто знает, может быть, у меня еще появится шанс сыграть за команду.

Чемпионат Казахстана

Вагнер Лав вместо ЦСКА перешел в «Кайрат»

14 ЧАСОВ НАЗАД

– Почему тогда сорвался переход? Все думали, что вопрос решен.

– Я тоже так думал, но причины срыва мне неизвестны.

– Допускаете, что после «Кайрата» перейдете в ЦСКА и завершите карьеру в России?

– Это моя мечта! Если это произойдет, буду более чем счастлив, – сказал 36-летний Вагнер в интервью «Спорт-Экспрессу».

  • 23 марта форвард объявил о переходе в казахстанский «Кайрат».
  • По регламенту ЦСКА не смог бы заявить Вагнера на остаток сезона-2019/20.

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Чемпионат России

Агент Вагнера Лава – о возвращении в Россию: «Он может перейти в другое место»

16/06/2020 В 06:32
Чемпионат России

Агент Сафонов: «Вагнер и в 55 лет будет играть сильнее, чем Заболотный»

13/06/2020 В 17:03
По теме
ФутболЧемпионат КазахстанаЦСКАКайратБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Чемпионат Италии

Главный тренер и футболист «Фиорентины» дисквалифицированы за богохульство

ЧЕРЕЗ 25 МИНУТ
Чемпионат Испании

Роскошный гол Ракитича спас «Барсу» от вторых подряд 0:0. У нас можно посмотреть мяч хорвата

43 МИНУТ НАЗАД
Чемпионат Италии

Джорджина выложила максимально стильное фото – золотое платье в обтяжку и томный взгляд

10 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Италии

Джорджина выложила максимально стильное фото – золотое платье в обтяжку и томный взгляд

10 ЧАСОВ НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Футбол

Вспомни составы основных английских дивизионов. Поставь шарлатанов на место

00:53:53
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Норвегии

Почти однофамилец Холанна пробил паненку, но вратарь стоял до последнего и легко потащил

00:01:32
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Англии

«Ливерпуль» – чемпион без зрителей, «МЮ» попадет в ЛЧ. Подкаст о финише АПЛ

00:25:46
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Норвегии

Кровь и боль в матче «Хёугесунн» – «Бранн»: игроки столкнулись головами и чудом поднялись с газона

00:01:07
Play Icon

Тренды

Adria Tour

«Тупое решение!» Реакция теннисного мира на турнир Джоковича и заражения COVID-19

10 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Казахстана

Вагнер Лав вместо ЦСКА перешел в «Кайрат»

14 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Казахстана

Вагнер Лав вместо ЦСКА перешел в «Кайрат»

14 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Теннис

Пэр выпустил демонов на корт в матче с Берреттини: выбил мяч, швырнул ракетку и избил сетку

ВЧЕРА В 19:32
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Норвегии

Почти однофамилец Холанна пробил паненку, но вратарь стоял до последнего и легко потащил

ВЧЕРА В 06:29
Play Icon
Play Icon
Adria Tour

Рублев смял Зверева и выиграл группу на Adria Tour

21/06/2020 В 20:54
Play Icon
Чемпионат России

Гончаренко провалил миссию в ЦСКА. При нем топ-клуб стал середняком

ВЧЕРА В 09:00
Чемпионат России

Гончаренко провалил миссию в ЦСКА. При нем топ-клуб стал середняком

ВЧЕРА В 09:00
Play Icon
Adria Tour

Дрон помешал Звереву выполнить подачу в матче с Рублевым

21/06/2020 В 16:07
Play Icon
Чемпионат России

Малком показал, за что «Зенит» заплатил 40 миллионов. Он шел к первому дублю в России 11 месяцев

20/06/2020 В 21:41
Play Icon
Теннис

Звереву сорвало крышу – он ради забавы выбил мяч на околоземную орбиту в матче с Чиличем

20/06/2020 В 21:20
Play Icon
Play Icon
Фигурное катание

Трусова не первая, кто ушел от Тутберидзе. Вспомнили Липницкую, Медведеву и других

22/05/2020 В 14:36
Play Icon
Больше

Прямой Эфир

Предыдущий материалВагнер Лав вместо ЦСКА перешел в «Кайрат»