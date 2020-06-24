Вагнер Лав прокомментировал срыв трансфера в ЦСКА

Бразилец все еще надеется завершить карьеру в России.

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав прокомментировал срыв трансфера в армейский клуб.

– К сожалению, мы не договорились с ЦСКА по поводу трансфера. И причина этого не в деньгах! Мне очень жаль, что я не смогу вернуться домой – в ЦСКА. Но, значит, богу виднее. Кто знает, может быть, у меня еще появится шанс сыграть за команду.

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– Почему тогда сорвался переход? Все думали, что вопрос решен.

– Я тоже так думал, но причины срыва мне неизвестны.

– Допускаете, что после «Кайрата» перейдете в ЦСКА и завершите карьеру в России?

– Это моя мечта! Если это произойдет, буду более чем счастлив, – сказал 36-летний Вагнер в интервью «Спорт-Экспрессу».

23 марта форвард объявил о переходе в казахстанский «Кайрат».

По регламенту ЦСКА не смог бы заявить Вагнера на остаток сезона-2019/20.

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