Легенда московского ЦСКА Вагнер Лав бьет рекорды результативности в Казахстане.

В седьмом туре Премьер-лиги 36-летний форвард впервые отличился за «Кайрат» в чемпионате. На 17-й минуте матча с «Ордабасы» Вагнер открылся на дальней штанге под передачу с левого фланга и красиво головой послал мяч по дуге в дальний угол.

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А пять минут спустя Лав идеально подставил голову под выстрел из-за штрафной и переправил мяч в сетку.

«Кайрат» выиграл у «Ордабасы» со счетом 3:1 – еще два гола на счету Жоао Пауло и Абата Аймбетова. Вагнер провел на газоне 75 минут и уступил место на поле украинцу Адеринсоле Эсеоле.

Лав оформил дубль во втором матче «Кайрата» подряд. 27 августа он закатил двушечку армянскому «Ноа» в квалификации Лиги Европы и принес победу казахстанскому клубу – 4:1.

36-летний нападающий оказался в Алматы 23 июня после срыва трансфера в московский ЦСКА.

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