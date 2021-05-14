Шахтер Караганда
    -
    11:00
    14.05.21
    Шахтер
    ФК Туран
      Чемпионат Казахстана • Тур 11
      Календарь
      Перед матчем

      Шахтер Караганда - ФК Туран

      Футбол. Следите за матчем Шахтер Караганда – ФК Туран на Eurosport.ru! 14 мая 2021 года в 11:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шахтер Караганда и ФК Туран и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Шахтер Караганда и ФК Туран, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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