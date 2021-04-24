Ордабасы
    -
    14:00
    24.04.21
    Kazhimukana Munaytpasova
    Кайсар
      Чемпионат Казахстана • Тур 7
      Календарь
      Перед матчем

      Ордабасы - Кайсар

      Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Ордабасы – Кайсар на Eurosport.ru! 24 апреля 2021 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ордабасы и Кайсар и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ордабасы и Кайсар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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