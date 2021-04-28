Астана
    -
    14:00
    28.04.21
    Астана Арена
    Акжайык
      Чемпионат Казахстана • Тур 8
      Календарь
      Перед матчем

      Астана - Акжайык

      Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Астана – Акжайык на Eurosport.ru! 28 апреля 2021 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Астана и Акжайык и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Астана и Акжайык, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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