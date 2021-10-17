Жетысу
    -
    11:00
    17.10.21
    Тараз
      Чемпионат Казахстана • Тур 24
      Календарь
      Перед матчем

      Жетысу - Тараз

      Футбол. Следите за матчем Жетысу – Тараз на Eurosport.ru! 17 октября 2021 года в 11:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Жетысу и Тараз и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Жетысу и Тараз, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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