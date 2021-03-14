Первый тур чемпионата Казахстана стартовал со скандала – дебютант лиги «Туран» принимал «Астану» и сделал все, чтобы первый матч в элите запомнился надолго. Правда, в самом клубе этим вряд ли довольны.

«Туркестан Арена», на которой «Туран» проводит домашние матчи, пострадала от сильного ливня. Стадион был построен специально к дебюту в Премьер-лиге и обошелся в 35 миллионов долларов. Но, кажется, проект не предусматривал дренажную систему – только посмотрите, во что превратилось поле после проливного дождя.

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После матча главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов не скупился на эмоции:

– Это очень сложно назвать футболом! Все видели, на каком поле пришлось играть! Перед матчем мы просили о переносе, но нам не пошли на встречу! Я понимаю, что для кого-то устроили праздник, но на таком поле нельзя играть в футбол. Мы живем в 21 веке, стоят новые стадионы, а при дожде поле просто покрывается лужами. В таких условиях не о каком футболе не может быть речи, только бей-беги, никакой комбинационной игры, мы не смогли сыграть на тех сильных сторонах, которые у нас есть, потому что мяч просто не катился, а застревал в лужах.

– На таком поле очень высок риск получить травму. Сумели ли футболисты избежать повреждений?

– У нас есть несколько травм. Но повторюсь, это не футбол, а издевательство над футболистами, сегодня на игроков обеих команд просто наплевали. Понятно, что зрителям смешно, когда при минус 2 люди падают в лужах, но тем, кто принимает решение играть в такую погоду, нужно задуматься. Жалко, этот матч не был показан по телевидению, а лишь в интернете, больше бы людей смогли посмеяться, – цитирует Тихонова официальный сайт «Астаны»

Не мог сдержать разочарования от ситуации и защитник «Астаны» Антонио Рукавина:

«Я хочу поздравить «Туран» с завоеванием одного очка, в борьбе на таком «футбольном поле». После сегодняшней игры мне просто стыдно быть частью казахстанской футбольной лиги. Это не потому, что мы потеряли два очка, нет. Все из-за стадиона, который стоит почти 40 миллионов евро. Сегодня-завтра этот матч увидят во всем мире, сегодня казахстанский футбол коснулся дна. Завтра все будут шутить о казахстанском футболе, разве так должно быть?

Мне непонятно, почему такого поведения от Федерации футбола заслужил именно футбольный клуб «Астана», во многом благодаря которому о Казахстане знают люди со всего мира! Но главный вопрос ко всем казахстанцам, любящим футбол, разве мы на правильном пути и заслужили такие матчи?» – сказал Рукавина в интервью официальному сайту клуба

Матч «Туран» – «Астана» закончился со счетом 2:2

Действующий чемпион Казахстана – «Кайрат». «Астана» закончила прошлый сезон на третьем месте.

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