Казастанский журналист Айдын Кожахмет в интервью Анару Ибрагимову для Eurosport.ru рассказал о проблемах со стадионом «Астана Арена».

– «Астана Арена» протекала какое-то время. Ликвидировали эти проблемы?

– Да, ликвидировали. В последние пару лет не было никаких проблем. Там не то, чтобы все затапливало – только какую-то часть хозяйственных помещений, холл.

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– Что тебе не нравится в этом стадионе?

– Вопрос открытия и закрытия крыши занимает много времени и сил. После строительства арены к нам приезжал какой-то чувак из Турции. Он сидя за компом ее открывал. И это был процесс не одного дня. Два-три дня. Потом что-то поменяли в автоматизации: не нужно никого привозить, теперь мы сами все делаем. Но там куча нюансов перед открытием крыши. Например, надо с нее все убрать, – сокрушается Кожахмет.

«Астана Арена» вмещает 30 200 зрителей.

Стадион принимает домашние матчи футбольного клуба «Астана» и сборной Казахстана.

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