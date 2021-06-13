В первой лиге чемпионата Казахстана случился похожий эпизод с тем, который произошел с Кристианом Эриксеном в матче Евро-2020 между Данией и Финляндией.

На 20-й минуте встречи «Кайрат-Жастар» – «Окжетпес» защитник хозяев Лев Кургин потерял сознание и упал на газон. К нему также подбежали другие футболисты и главный арбитр, на газон выскочили члены медицинской бригады. Кургину оказали первую экстренную помощь прямо на поле.

По сообщению Sports.kz , игрока увезли в больницу Алма-Аты. Матч первого дивизиона Казахстана приостановили на 10 минут и возобновили после вынужденной замены 19-летнего Кургина.

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«Лев почувствовал недомогание и упал на газон, медицинский штаб клуба оказал Кургину всю необходимую помощь. Бригада скорой помощи госпитализировала игрока в больницу, где его состояние стабилизировалось. Футболист сейчас находится на базе клуба, под наблюдением врачей», – уточнили в пресс-службе «Кайрата».

«Кайрат-Жастар», как и сборная Дании, уступила в матче после потери футболиста. Они проиграли кокчетавскому «Окжетпесу» со счетом 1:4.

«Кайрат-Жастар» – молодежная команда и фарм-клуб алмаатинского «Кайрата», трехкратного чемпиона страны. После семи туров они занимают пятое место в казахстанском пердиве.

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