Курбан Бердыев назначен на должность главного тренера «Кайрата».
Соглашение с казахским клубом рассчитано до конца 2021 года с возможностью пролонгации на два года, сообщает официальный сайт «Кайрата».
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- Начало сотрудничества Бердыева с «Кайратом» состоялось несколько месяцев назад. 27 мая Курбан Бекиевич был назначен на должность советника председателя наблюдательного совета клуба.
- Последними клубами в тренерской карьере Бердыева были «Рубин» (2001-13, 2017-19) и «Ростов» (2014-16).
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