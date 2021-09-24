Судья забыл удалить футболиста во время ответного четвертьфинального матча Кубка Казахстана между «Астаной» и «Каспием».
Команды отыграли два часа – на второй добавленной к экстратаймам минуте второе предупреждение получил полузащитник «Астаны» Макс Эбонг. Арбитр продемонстрировал желтую карточку, а затем пошел по своим делам. Эбонг решил, что все в порядке, но вратарь «Каспия» Нурлыбек Аязбаев накинулся на игрока «Астаны» и не оставил тому выбора – пришлось уходить, так как судья уже понял, что совершил ошибку.
Чемпионат Казахстана
Скандал в Казахстане: дождь уничтожил поле стадиона за $35 млн
- Всего в матче судья показал три красных карточки.
- «Астана» победила со счетом 1:0. В первом матче команды сыграли вничью 3:3.
Лига Европы УЕФА
Шок в Казахстане: «Астана» пропустила первой, но обыграла «МЮ». Вот голы
Лига Европы УЕФА
19-летний воспитанник «МЮ» полетел с командой в Астану спустя год после начала химиотерапии