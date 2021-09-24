Судья забыл удалить футболиста во время ответного четвертьфинального матча Кубка Казахстана между «Астаной» и «Каспием».

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Команды отыграли два часа – на второй добавленной к экстратаймам минуте второе предупреждение получил полузащитник «Астаны» Макс Эбонг. Арбитр продемонстрировал желтую карточку, а затем пошел по своим делам. Эбонг решил, что все в порядке, но вратарь «Каспия» Нурлыбек Аязбаев накинулся на игрока «Астаны» и не оставил тому выбора – пришлось уходить, так как судья уже понял, что совершил ошибку.

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Всего в матче судья показал три красных карточки.

«Астана» победила со счетом 1:0. В первом матче команды сыграли вничью 3:3.

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