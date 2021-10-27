Пускай Казахстан в России принято считать домом престарелых для экс-звезд РПЛ, он гораздо глубже и интереснее. Местные топ-клубы не так безнадежны и этим летом даже достойно бились в квалификации еврокубков. Более того, они столь же стремительно теряют приставку -топ, как и получают ее – деградация/рост занимают буквально одно трансферное окно. Сюда добавляются периодические футбольные реформы, тренды на воспитанников и местечковые скандалы – в этот круговорот год назад и попал Андрей Тихонов.

Тихонов полетел в Казахстан в свой день рождения, но сразу столкнулся с проблемами

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Осень-2020 для Казахстана получилась такой же депрессивной и сумбурной, как и июнь того года для РПЛ. Местный чемпионат играется по системе весна-осень, и именно в сентябре нужно было запустить вторую половину турнира – а так как ковид добавлял проблем, в целях «целостности чемпионата» было решено доигрывать в одной локации. Выбор пал на Алма-Аты, родной город «Кайрата», самого известного в России казахского клуба, но только второго в родном чемпионате. Это дало алматинцам пускай и небольшое, но преимущество – они сразу же начали его реализовывать, не проиграв осенью ни одного матча. На втором месте, почти без шансов, шла «Астана», местный гегемон, до того побеждавший в КПЛ шесть лет подряд. Для астанинцев даже серебро считалось провалом, и чем ближе оно было, тем больше было разговоров об отставке всех на свете – от возрастных футболистов до гендиректора. Сразу за «Астаной» шел «Тобол» из Костаная, всегда находящийся близко, но бравший золото лишь один раз – типичное чеховское ружье для КПЛ, которое выстрелит в Тихонова трижды.

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Третьего октября «Астана» мощно влетела «Кайрату» со счетом 0:3, и это уже терпеть не стали. Пол Уэшворт, и.о. тренера, свой пост покинул, и в паузу на сборные клуб принялся искать замену. Нашли быстро – позвонили Андрею Тихонову прямо накануне его дня рождения, и предложили работу. Коуч уже был знаком с «Астаной»: он играл за нее в начале десятых, когда она еще называлась «Локомотив», и покинул со скандалом – ему с Егором Титовым не хотели выплачивать зарплату. Но Тихонов все равно согласился, приняв решение, по его словам, «за два часа», и отметил 50 лет уже в Казахстане.

Неизвестно, пожалел ли коуч, но по прилету он увидел так себе зрелище. У шестикратного чемпиона Казахстана тренировались только 12 игроков, не было базы, зато были влиятельные группировки около клуба, которые, по слухам из местных медиа, мечтали сами зайти в клуб и завести туда своего тренера. Обстановка для великого камбэка размером в восемь очков была так себе. Поэтому его и не случилось, более того: Тихонов выдал серию из трех поражений (включая еще один матч с «Кайратом»), и упустил даже серебро – на вторую строчку прыгнул «Тобол». Тут же пошли слухи, что вся верхушка, включая коуча, отправится в отставку. Началась зима.

Тихонов уступил «Тоболу» в Суперкубке, но начал доминировать в КПЛ

Машина репрессий в «Астане» запустилась решительно, но не затронула тренера. Клуб покинули почти 20 футболистов, зашло еще столько же – но в строю остались лидеры прошлого сезона, и вместе с пополнением этого должно было хватить для трофеев.

Первым тестом стал Суперкубок Казахстана – он проводился по типу «Финала четырех», поскольку Кубок в ковидный сезон не разыгрывался. И хотя все тренеры-участники высказались о трофее в духе «важно конечно, но больше как предсезонка», именно на этом турнире проявились нотки будущего сезона: «Кайрат» вряд ли готов к защите титула, зато «Тобол» стал еще опаснее, чем в прошлом сезоне. Именно костанайцам Тихонов и проиграл в финале, но отнесся к этому спокойно – хотя «Тобол» уже второй раз за полгода оставил «Астану» позади.

Несмотря на поражение, коуч провел просто великолепную весну и начало лета и в первой половине сезона чуть не побил рекорд по рекордам: обновил почти все клубные достижения по сериям без поражений, сериям побед и прочим сериям серий. И даже на этом фоне местные медиа отправляли его в скорую отставку (якобы в клубе заканчивались деньги) и больше обсуждали штормящий «Кайрат», нежели бесперебойную «Астану». Эта шумовая завеса не только отвлекала коуча, но и играла на руку «Тоболу», ведь пока все обсуждали приход Бердыева или уход Тихонова, костанайцы шли почти по такому же чемпионскому графику, при этом успев подписать Зорана Тошича и отправить тренера Григория Бабаяна в ЦСКА.

«Астана» – «Тобол» (официальный сайт «Астаны» – fcastana.kz) Фото: From Official Website

Предсказания скептиков не сбылись – Тихонов, конечно, возмущался невыплатой зарплат и успел переболеть ковидом, но в отставку явно не собирался. Первое поражение у него случилось только в 17-м туре (а их всего 26), но и этого хватило, чтобы «Тобол» запрыгнул на первую строчку. На этом моменте удивились примерно все – оказывается, натужно оберегающая строку «поражения» весь сезон «Астана» набрала очков столько же, сколько куда более расслабленный «Тобол». Конечно, Тихонов быстро вернулся на трон, но в течение месяца стало ясно – костанайцы близко и караулят любую ошибку. Одновременно из гонки вышел «Кайрат», сменивший уже третьего тренера за сезон – но даже не последнего.

В Казахстане была отличная чемпионская интрига – все омрачили скандалы

Финальный отрезок сезона три топ-клуба встретили изрядно потрепанными. До группы еврокубков методом исключения добрался только «Кайрат» Бердыева (три поражения в группе Лиги конференций), «Тобол» и «Астана» не осилили квалификацию. Зато последние двое очень плотно шли в таблице – с разницей всего в одно очко. И тут начались странности.

Представьте: до конца чемпионата три тура, претендентов на титул разделяет одно очко. «Тобол» первый из трех матчей выигрывает с диким судейским скандалом, а на второй матч соперник («Шахтер» Магомеда Адиева, экс-«Анжи») почему-то привез к нему молодежку. Параллельно «Астана» играла без всяких хитростей и с куда более сложным календарем – на пути был пусть и раненный, но все-таки принципиальный соперник, «Кайрат».

Еще до свистка было ясно, что именно в этот день решится судьба титула. Андрей Тихонов решил перестраховаться по полной программе – позвал на «дерби столиц» руководителя судей Казахстана Хуана Марина, заявив, что «в такой игре все должно быть честно, пусть победит сильнейший». Но даже назначение судьи на такой суперважный матч немного смущало – его доверили Игорю Чеснокову, завершающему судейскую карьеру сразу после игры.

Детально описывать ход игры нет смысла; важно другое – «Кайрат» не проиграл дома ни одного матча, и битву с «Астаной» тоже начал с гола. Ребята Тихонова могли бы отыграться, могли бы и не отыграться, история этого не узнает – на 43-й минуте «Астана» полным составом покинула поле. И хотя всего через несколько минут футболисты вернулись, это была уже не та команда – ноль ударов в створ за всю игру и поражение. В параллельном матче «Тобол» хладнокровно расправился с молодежкой «Шахтера» 4:1 и вышел на чистое первое место.

После игры Тихонов попытался одновременно объясниться и обвинить судью: «Во-первых, это была инициатива команды. Они были на поле, видели все изнутри. И это было их решение. Я поддержал их в этом. Сказал им: «Если так решили, то тогда пойдемте в раздевалку, чтобы это не выглядело так, будто мы водички попить собрались». Во-вторых, я сегодня вспомнил матч сборных России и Болгарии. Там судья не дал 3 стопроцентных пенальти в ворота болгар. Схожесть в том, что для того судьи это тоже был последний матч в карьере и он понимал, что никаких дисциплинарных взысканий ему не будет. Сегодня Чесноков тоже судил свой последний матч в карьере. Почему ему доверили его отработать? Для кого этот подарок – для него или для кого-то еще?».

Но объяснение не помогло. 27 октября за срыв топового матча Тихонов получил дисквалификацию на два года, за упущенное золото его 100% уволят (а еще месяц назад ходили слухи, что его уволят при любом исходе), а «Тобол» готовится праздновать второе чемпионство в истории в следующем матче. За казахстанский трип Тихонова немного обидно – весь чемпионат идти на первой строчке, и все потерять под конец, не увезя ни одного трофея из Астаны. Но опыт борьбы за золото уже есть – и куда теперь дальше?

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