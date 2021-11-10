В Казахстане возбуждено уголовное дело по факту хищения денег из футбольного клуба «Астана».

Об уголовном процессе сообщил телеграм-канал «Мутко против». Дело было возбуждено по заявлению российского футбольного функционера Дмитрия Васильева, который сейчас является членом экспертного совета фонда – учредителя «Астаны».

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По мнению следствия, деньги похищались с 2018 по 2021 год путем составления фиктивных агентских договоров. Речь идет о контрактах заключенных с пятью футболистами: Исламбеком Куатом, Валерием Чуперкой, Семиром Смайладжиком, Лопесом Фернандесом Энрике и Фатосом Бечираем. Также в этот список входит соглашение с бывшим главным тренером «Астаны» Андреем Тихоновым.

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Согласно проведенному аудиту, мнимые договора с посредниками заключались уже после подписания трудовых договоров. Под подозрением – гендиректор «Астаны» Михаил Гурман и бывший гендиректор – Давид Лория. 30 октября суд вынес постановление о проведении выемки финансовых документов из клуба, в том числе вся бухгалтерия.

«Астана» Фото: Instagram

В Казахстане информация о коррупционном скандале в «Астане» появилась 2 недели назад. Сообщение о расследовании разместил бывший спортивный директор «Актобе» Асхат Калжанов.

«По имеющейся информации Антикоррупционной службой города Нур-Султан зарегистрировано досудебное расследование в отношении некоторых должностных лиц ФК «Астана» по подозрению в хищении денежных средств в размере 370 миллионов тенге. Период – с 2018 по 2021 годы.

Наш источник в «Астане» подтвердил данную информацию. Под ударом сразу три руководителя: Михаил Гурман, Пол Эшуорт и Давид Лория, а также те лица, по мнению финполовцев, связанные с этими махинациями», – приводит слова Калжанова Sports.kz.

«Астану» преследуют не только проблемы с коррупцией: ранее Андрей Тихонов вместе с клубом остались без титула со скандалом и шумом.

А еще в Казахстане иногда случаются такие курьезы с судейством. Да-да, арбитр действительно забыл удалить футболиста. Но помощь от соперника пришлась кстати.

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