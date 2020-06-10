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Чемпионат Папуа-Новой Гвинеи возобновится 1 августа

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Фанаты в Папуа-Новой Гвинее

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 39 минут

Самый ожидаемый рестарт в мировом футболе.

Федерация футбола Папуа-Новой Гвинеи объявила дату возобновления местного чемпионата – рестарт соревнований намечен на 1 августа.

Официальный сайт ПНГФА сообщил, что оставшиеся матчи турнира планируют растянуть на 10 уикендов, завершится сезон 3 октября. «За два месяца до рестарта сезона клубы должны подготовить игроков и официальных лиц физически и ментально, а также четко определить их состояние здоровья», – заявил исполняющий обязанности Национального секритариата футбольной лиги Димитрит Миленг.

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  • Спорт в Папуа-Новой Гвинее был поставлен на паузу в связи с пандемией коронавируса.
  • После десяти проведенных туров в чемпионате лидирует «Витиаз Юнайтед», набравший 25 очков. В турнире участвуют 10 команд.
  • В Папуа-Новой Гвинее зафиксированы восемь случаев заражения COVID-19, все заболевшие уже вылечились.

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