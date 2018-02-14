Капитану «Атлетико», опорнику «МЮ» и еще 30 игрокам грозит 2 года тюрьмы

Прокуратура Испании завершила расследование матча семилетней давности «Леванте». – «Сарагоса» (1:2), который признан договорным. Обвинители настаивают на двух годах тюрьмы и шестилетнем запрете на футбол для участников игры. В деле фигурируют 30 футболистов.

Представители «Сарагосы» якобы заплатили игрокам соперника 965 тысяч евро за поражение. Памплонцы победили со счетом 2:1 и сохранили место в элитном дивизионе, пишет АР.

«Я сделал то, что требовал от меня клуб», – заявил забивший в той игре два мяча нынешний капитан мадридского «Атлетико» Габи. Игрок считает, что его нельзя наказывать, так как его заставил пойти на обман клуб. К тому моменту Габи согласовал контракт с «Атлетико».

В число попавших под подозрение игроков вошли полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера и игрок «Лестера» Висенте Иборра.

Еще один фигурант дела – тогдашний главный тренер «Сарагосы» Хавьер Агирре.

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