Getty Images

Капитану «Атлетико», опорнику «МЮ» и еще 30 игрокам грозит 2 года тюрьмы

Капитану «Атлетико», опорнику «МЮ» и еще 30 игрокам грозит 2 года тюрьмы
Eurosport

1 час назад

Охота на ведьм в Испании.

Прокуратура Испании завершила расследование матча семилетней давности «Леванте». – «Сарагоса» (1:2), который признан договорным. Обвинители настаивают на двух годах тюрьмы и шестилетнем запрете на футбол для участников игры. В деле фигурируют 30 футболистов.

Представители «Сарагосы» якобы заплатили игрокам соперника 965 тысяч евро за поражение. Памплонцы победили со счетом 2:1 и сохранили место в элитном дивизионе, пишет АР.

«Я сделал то, что требовал от меня клуб», – заявил забивший в той игре два мяча нынешний капитан мадридского «Атлетико» Габи. Игрок считает, что его нельзя наказывать, так как его заставил пойти на обман клуб. К тому моменту Габи согласовал контракт с «Атлетико».

  • В число попавших под подозрение игроков вошли полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера и игрок «Лестера» Висенте Иборра.
  • Еще один фигурант дела – тогдашний главный тренер «Сарагосы» Хавьер Агирре.

Будь в контакте со спортом

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - 6 историй ОИ, сюжеты которых чисто для Голливуда. Чемпион-наркоман, покушение – вот это все

02:26
Популярные видео
Все медали четвертого дня Олимпиады-2018
4 918 просмотров17 ч
«Тампа» сначала отыгралась с 0:3, а потом по приколу все равно профукала «Торонто»
 793 просмотровВчера в 08:13
А еще вам может понравиться