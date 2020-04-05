Легендарный матч «Барселона» – «Реал», состоявшийся 29 ноября 2010 года и завершившийся со счетом 5:0, продолжает волновать умы поклонников испанского футбола даже спустя 10 лет.

Испанское издание Marca выяснило подробности конфликта между Криштиану Роналду и каталонцами, который случился в тот день. В одном из эпизодов главный тренер «Барсы» Хосеп Гвардиола бросил мяч на землю вместо того, чтобы отдать его Криштиану, который должен был вбросить аут. После этого Роналду толкнул Гвардиолу; завязалась стычка.

В пылу конфликта на Криштиану с упреками набросился Андрес Иньеста, затем португалец вступил в диалог с Дани Алвесом. В этот момент в их беседу вмешался Педро. Роналду спросил у Педро: «А ты кто такой?» Испанец ответил не менее ярко: «Я чемпион мира. А ты?»

В 2010 году Педро выиграл золото чемпионата мира в составе сборной Испании.

В 2015-м полузащитник перешел в «Челси», где выступает до сих пор.

Роналду и Португалия никогда не выигрывали чемпионат мира.

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