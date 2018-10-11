Команда с испанского дна представила адскую форму. Игрокам больше не нужно ходить на рентген
С сердцами у парней точно все в порядке.
Команда «Самора» из четвертого испанского дивизиона (Терсера) презентовала новую игровую форму. На майках изображена кровеносная система человека и огромное сердце.
«Футбол, как и жизнь, полон инноваций и риска. И мы рискуем и внедряем новое, чтобы оставаться живыми», – говорится в инстаграме «Саморы».
Технический спонсор испанской команды – итальянская фирма Kappa.
- Основные майки «Саморы» – в красно-белую полоску с черными шортами, как у «Атлетика» из Бильбао.
- После шести туров «Самора» идет шестой в таблице Терсеры.
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