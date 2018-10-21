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Винисиус положил магнетически прекрасный гол со штрафного резерву «Сельты»

Винисиус положил магнетически прекрасный гол со штрафного резерву «Сельты»
Eurosport

1 час назад

Еще помните этого паренька?

«Реал Мадрид Кастилья» сыграл с «Сельтой В» вничью (1:1) в рамках 9-го тура третьего дивизиона Испании.

Винисиус вышел в старте и на 83-й минуте забил красивейший гол со штрафного. А еще через три минуты удалился с поля.

  • Винисиус стал первым игроком 2000-го года рождения в истории «Реала», сыгравшим в официальном матче. Бразилец входит в список номинантов премии Golden Boy.
  • Жуниор перешел в мадридский «Реал» летом 2018-го, трансфер обошелся испанцам в 46 млн евро.
  • Это самая дорогая сделка по игроку младше 19 лет.
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