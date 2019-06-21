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Форвард «Мальорки» в кровь разбил голову игроку «Депора» в рубке за выход в Примеру

Форвард «Мальорки» в кровь разбил голову игроку «Депора» в рубке за выход в Примеру
Eurosport

18 мин. назад

Битва не на жизнь, а на смерть.

Жуткий эпизод случился во время первого финального матча плей-офф Сегунды за право сыграть в Примере между «Депортиво» и «Мальоркой».

На исходе первого тайма форвард «Мальорки» Марк Педраса чуть не снес голову полузащитнику хозяев Алексу Бергантиньосу в ужасном подкате. Педраса мгновенно получил красную карточку, Бергантиньоса пришлось заменить.

  • «Депор» дожал соперников в большинстве – 2:0.
  • Ответная игра пройдет на Мальорке 23 июня.
  • Ранее в элитный дивизион чемпионата Испании вернулись «Осасуна» и «Гранада».
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