Жуткий эпизод случился во время первого финального матча плей-офф Сегунды за право сыграть в Примере между «Депортиво» и «Мальоркой».

На исходе первого тайма форвард «Мальорки» Марк Педраса чуть не снес голову полузащитнику хозяев Алексу Бергантиньосу в ужасном подкате. Педраса мгновенно получил красную карточку, Бергантиньоса пришлось заменить.

«Депор» дожал соперников в большинстве – 2:0.

Ответная игра пройдет на Мальорке 23 июня.

Ранее в элитный дивизион чемпионата Испании вернулись «Осасуна» и «Гранада».

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