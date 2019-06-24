«Мальорка» закамбэчила со счета 0:2 в первом матче и спустя 6 лет вернулась в Примеру
Радость болельщиков непередаваема.
«Мальорка» в ответном матче финала плей-офф за право сыграть в Примере разгромила «Депортиво» со счетом 3:0 и спустя 6 лет вернулась в элиту испанского футбола.
Островитяне проиграли первый матч со счетом 0:2, но отыгрались, а решающий гол на 82-й минуте забил Абдон Пратс. Сразу после финального свистка фанаты «Мальорки» выбежали на поле.
Празднование продолжилось и вне стадиона.
- В сезоне-2017/18 «Мальорка» еще играла в Сегунде Б (третий дивизион).
- Ранее в Ла Лигу вернулись «Осасуна» и «Гранада».
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