Райо Вальекано
    Прервано
    0
    0
    -
    0
    1
    21:00
    10.06.20
    Вальекас
    Альбасете
      Чемпионат Испании. 2-й дивизион • Тур 20
      Плей-офф
      • 1-ый тайм
      • Райо Вальекано
      • Альбасете
      • Паскуаль
        45'
      • Valentín
        41'
      • Трехо
        39'
      • Сусаэта
        36'
      Перед матчем

      Онлайн
      Райо Вальекано - Альбасете
      Чемпионат Испании. 2-й дивизион - 10 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Испании. 2-й дивизион. Следите за матчем Райо Вальекано – Альбасете на Eurosport.ru! 10 июня 2020 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Paco Пако или Лукас Алькарас? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Райо Вальекано и Альбасете и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Райо Вальекано и Альбасете, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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