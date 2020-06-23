Эльче
    -
    20:30
    23.06.20
    Мартинес Валеро
    Депортиво Ла-Корунья
      Чемпионат Испании. 2-й дивизион • Тур 35
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Эльче - Депортиво Ла-Корунья
      Чемпионат Испании. 2-й дивизион - 23 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Испании. 2-й дивизион. Следите за матчем Эльче – Депортиво Ла-Корунья на Eurosport.ru! 23 июня 2020 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Pacheta или Фернандо Васкес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Эльче и Депортиво Ла-Корунья и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Эльче и Депортиво Ла-Корунья, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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