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Мирандес - Альмерия

Чемпионат Испании. 2-й дивизион - 28 июня 2020

Футбол, Чемпионат Испании. 2-й дивизион. Следите за матчем Мирандес – Альмерия на Eurosport.ru! 28 июня 2020 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Андони Ираола или Хосе Мария Гути? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Мирандес и Альмерия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Мирандес и Альмерия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

