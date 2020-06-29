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Алькоркон - Райо Вальекано
Чемпионат Испании. 2-й дивизион - 29 июня 2020
Футбол, Чемпионат Испании. 2-й дивизион. Следите за матчем Алькоркон – Райо Вальекано на Eurosport.ru! 29 июня 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Fran Fernández или Paco Пако? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Алькоркон и Райо Вальекано и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Алькоркон и Райо Вальекано, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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