Альбасете
    -
    21:00
    02.07.20
    Карлос Бельмонте
    Алькоркон
      Чемпионат Испании. 2-й дивизион • Тур 37
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Альбасете - Алькоркон
      Чемпионат Испании. 2-й дивизион - 2 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Испании. 2-й дивизион. Следите за матчем Альбасете – Алькоркон на Eurosport.ru! 2 июля 2020 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Альбасете и Алькоркон и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Альбасете и Алькоркон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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