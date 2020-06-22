Онлайн

Спортинг Хихон - Реал Овьедо

Чемпионат Испании. 2-й дивизион - 22 июня 2020

Футбол, Чемпионат Испании. 2-й дивизион. Следите за матчем Спортинг Хихон – Реал Овьедо на Eurosport.ru! 22 июня 2020 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Мирослав Джукич или Хосе Анхель Сиганда? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Спортинг Хихон и Реал Овьедо и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Спортинг Хихон и Реал Овьедо, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

