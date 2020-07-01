Альмерия
    -
    20:30
    01.07.20
    Хуэгос Медитерранеос
    Спортинг Хихон
      Чемпионат Испании. 2-й дивизион • Тур 37
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Альмерия - Спортинг Хихон
      Чемпионат Испании. 2-й дивизион - 1 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Испании. 2-й дивизион. Следите за матчем Альмерия – Спортинг Хихон на Eurosport.ru! 1 июля 2020 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Альмерия и Спортинг Хихон и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Альмерия и Спортинг Хихон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет