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Кадис - Реал Овьедо

Чемпионат Испании. 2-й дивизион - 4 июля 2020

Футбол, Чемпионат Испании. 2-й дивизион. Следите за матчем Кадис – Реал Овьедо на Eurosport.ru! 4 июля 2020 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Альваро Кервера Диас или Хосе Анхель Сиганда? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кадис и Реал Овьедо и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Кадис и Реал Овьедо, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

