В матче Сегунды Б (третьей испанской лиги) между «Барселоной Б» и «Атлетико Леванте» забили невероятный мяч.

На 90-й минуте полузащитник каталонцев Алекс Кольядо притащил атаку на правый фланг. Он возился с дриблингом против одного защитника со вторым на подстраховке.

Кольядо прокинул мяч между ног первому сопернику, но в штрафной его ждали еще двое. Он сместился к лицевой, вновь прокинул владение к линии вратарской между обоими защитниками, ловко оббежал всех опекунов и пяткой послал удар в сетку мимо голкипера.

«Барселона Б» победила «Атлетико Леванте» со счетом 2:0 и поднялась на пятое место в третьей группе Сегунды Б.

20-летний Алекс Кольядо выступает за «Барсу» с 2009 года. В прошлом сезоне он забил пять мячей в третьей испанской лиге, а также дебютировал за основную команду. В матче 36-го тура Примеры с «Сельтой» он на шестой минуте заменил Усмана Дембеле, но не отметился голами или ассистами.

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