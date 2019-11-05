Бывший полузащитник мадридского «Реала» Гути стал главным тренером «Альмерии», выступающей во втором по силе испанском дивизионе.

Клуб официально сообщил о назначении в твиттере. «Добро пожаловать, Гути», – говорится в публикации.

До этого «Альмерия» намекнула о новом сотрудничестве, опубликовав видео, в котором над стадионом загорается число 14 – номер Гути в «Реале».

После завершения игровой карьеры Гути работал в юношеской команде «Реала», а затем стал ассистентом главного тренера «Бешикташа».

С «Реалом» Гути завоевал 15 трофеев.

«Альмерия» идет на втором месте Сегунды, уступая «Кадису» десять очков.

«В следующий раз удалю его на трибуну». Гути – самый перспективный тренер Европы

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