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Гути возглавил «Альмерию»
Серьезный тренерский вызов для 43-летнего испанца.
Бывший полузащитник мадридского «Реала» Гути стал главным тренером «Альмерии», выступающей во втором по силе испанском дивизионе.
Клуб официально сообщил о назначении в твиттере. «Добро пожаловать, Гути», – говорится в публикации.
До этого «Альмерия» намекнула о новом сотрудничестве, опубликовав видео, в котором над стадионом загорается число 14 – номер Гути в «Реале».
- После завершения игровой карьеры Гути работал в юношеской команде «Реала», а затем стал ассистентом главного тренера «Бешикташа».
- С «Реалом» Гути завоевал 15 трофеев.
- «Альмерия» идет на втором месте Сегунды, уступая «Кадису» десять очков.
«В следующий раз удалю его на трибуну». Гути – самый перспективный тренер Европы
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