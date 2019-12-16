Украинский футболист «Альбасете» Роман Зозуля подвергся фанатскому хейту в матче Сегунды против «Райо Вальекано». Одноклубники поддержали его и отказались выходить на второй тайм.

По информации Marca, фанаты «Райо» скандировали окорбления в адрес 30-летнего футболиста: например, прозвучал заряд «Зозуля, ты нацист». Судья остановил игру, диктор объявил, что встреча будет прекращена, если подобные панчи продолжатся.

Футболисты «Альбасете» отказались выходить после перерыва, чтобы поддержать Зозулю, и второй тайм до сих пор не начался, хотя игра стартовала в 22:00 по московскому времени.

«Мы приостановили игру. Это сделано с целью защиты ценности спорта, который мы любим», – говорится в заявлении «Альбасете».

Когда Зозуля выступал за «Бетис», он должен был перейти в «Райо» на правах аренды, но договор сорвался из-за фанатов, обвинявших его в нацистских взглядах.

Болельщики ставили ему в вину активную поддержку украинской армии во время конфликта на Донбассе.

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