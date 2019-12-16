Министерство иностранных дел Украины прокомментировало инцидент с нападающим «Альбасете» Романом Зозулей, который подвергся оскорблениям во время игры Сегунды против «Райо Вальекано».

«Решительно осуждаем проявления нетерпимости и словесные нападки в адрес украинского футболиста Романа Зозули во время матча между командами «Райо Вальекано» и «Альбасете». Позорные оскорбления со стороны так называемых болельщиков является не только надуманными и безосновательными, но и созвучными со штампами российской пропаганды.

Любить свою страну и переживать за ее судьбу – естественная черта сознательного гражданина в цивилизованном мире. Выражаем искреннюю поддержку Роману и верим, что футбол, как универсальный язык для фанатов по всему миру, будет оставаться важным инструментом по укреплению мира, терпимости и взаимопонимания, объединяя людей через границы, культуры и политические системы.

Призываем официальные власти Испании и руководство Королевской испанской футбольной федерации должным образом отреагировать на инцидент с Романом Зозулей для предотвращения подобных недопустимых проявлений в будущем», – говорится в сообщении на официальном сайте МИД Украины.

Во время первого тайма фанаты «Райо Вальекано» скандировали оскорбления в адрес Зозули и называли его нацистом.

В знак протеста игроки «Альбасете» не вышли на второй тайм, матч не был доигран.

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