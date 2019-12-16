«Не только классный игрок, но и патриот, который помогает военным». Зеленский поддержал Зозулю
Главный человек в Украине поддержал игрока, который подвергся обструкции.
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал украинского футболиста Романа Зозулю, который подвергся оскорблениям во время игры между «Райо Вальекано» и «Альбасете».
«Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина! Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит страну и помогает нашим военным. Мы с тобой. Жму руку», – написал Зеленский в инстаграме.
- Во время первого тайма матча второй лиги Испании фанаты «Райо Вальекано» скандировали оскорбления в адрес Зозули и называли его нацистом.
- В знак протеста игроки «Альбасете» не вышли на второй тайм, матч не был доигран.
Роман Зозуля: «Жаль, что человека могут заклеймить фашистом за то, что он любит свою страну»
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