Президент Украины Владимир Зеленский поддержал украинского футболиста Романа Зозулю, который подвергся оскорблениям во время игры между «Райо Вальекано» и «Альбасете».

«Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина! Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит страну и помогает нашим военным. Мы с тобой. Жму руку», – написал Зеленский в инстаграме.

Во время первого тайма матча второй лиги Испании фанаты «Райо Вальекано» скандировали оскорбления в адрес Зозули и называли его нацистом.

В знак протеста игроки «Альбасете» не вышли на второй тайм, матч не был доигран.

Роман Зозуля: «Жаль, что человека могут заклеймить фашистом за то, что он любит свою страну»

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