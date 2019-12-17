Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий высказался в поддержку соотечественника Романа Зозули из «Альбасете», которого оскорбили фанаты «Райо Вальекано».

«Роман – настоящий патриот Украины. У него такая же позиция, как у меня. Он хочет, чтобы война на Украине наконец закончилась и наступил мир. Таких патриотов, как он, надо поискать. Он любит страну, всегда помогал украинским солдатам и продолжит это делать, я уверен.

Россия совершила на нашей территории акт агрессии: оккупировала и взяла под контроль Донбасс, аннексировала Крым. Мы не понимаем критику. Роман всегда придерживался этой позиции и не изменился. Он истинный украинец», – цитирует 34-летнего Федецкого El Digital de Albacete.

Во время первого тайма матча второй лиги Испании фанаты «Райо Вальекано» скандировали оскорбления в адрес Зозули и называли его нацистом.

В знак протеста игроки «Альбасете» не вышли на второй тайм, матч не был доигран.

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