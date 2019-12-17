Что случилось?

Украинский нападающий «Альбасете» Роман Зозуля покинул поле стадиона «Райо Вальекано» в слезах. Ультрас обозвали нападающего нацистом, после чего судья сначала остановил матч, а потом и вовсе его прекратил. Ранее в Испании случались конфликты на расовой почве со стороны правых фанатов (летом 2016-го ультрас хихонского «Спортинга» заухали темнокожего форварда «Атлетико» Иньяки Уильямса), но буллинг в исполнении левых произошел в Ла Лиге впервые.

Почему Зозуле прилетело именно от фанов «Райо Вальекано»?

Испанцы исторически ранимо относятся к национальным вопросам. Здесь люди отличаются повышенным чувством патриотизма и национальной самоидентификации. Поэтому в некоторых автономиях, таких как Страна Басков, Каталония или Андалусия, регулярно случаются столкновения с официальными властями и циркулируют призывы к полной независимости. Неудивительно, что Испания – одна из немногих не поддерживает автономию Косово.

Роман ЗозуляGetty Images

В Вальекасе (юго-восток Мадрида), где базируется «Райо Вальекано», правые настроения не приветствуются. Здесь хорошо помнят, чем все закончилось в конце 30-х годов прошлого столетия, когда к власти пришел генерал Франко и установил правый авторитарный режим. На протяжении двух месяцев Гражданской войны «Эстадио де Вальекас» использовался в качестве концентрационного лагеря для республиканцев, а всего во время конфликта в Испании погибло 450 тысяч человек, еще 600 тысяч эмигрировали.

Что такого сделал Зозуля?

Проблемы Зозули начались в феврале 2017-го во время перехода в «Райо Вальекано» из «Бетиса». Украинец подписал контракт, но против выступила ультралевая группировка фанатов мадридцев «Буканьерос». Роману досталось за помощь украинской армии в войне на Донбассе и поддержку целостности Украины. «Сегодня враг оккупировал Донбасс, а завтра придет ко мне домой в Днепропетровск», – опасался футболист, который поставлял продукты на передовую, отремонтировал госпиталь, выставил на аукцион медаль финалиста Лиги Европы и пожертвовал средства военным.

А что тогда не так?

Фанаты «Райо» больше всего опасаются раздела страны и, на первый взгляд, должны быть солидарны позиции Зозули, но дьявол кроется в деталях. Роману прилетело за поддержку праворадикальных добровольческих батальонов «Правый сектор» и «Азов» (запрещены в России). Футболист позировал с оружием и символикой этих организаций, а также находил внешнее сходство с руководителем Украинской повстанческой армии Степаном Бандерой. На Украине этот исторический деятель считается героем, а с 2018-го день его рождения объявлен национальным праздником.

Еще один штрих к образу Зозули-радикала – фото на фоне символики 14/88, кодового лозунга белых националистов.

Благодаря кому о взглядах футболиста узнали на Западе?

Травля нападающего в Испании усилилась после того, как один из испанских журналистов увидел Романа в аэропорту в футболке с трезубцем и решил, что это символ праворадикальной организации. Точно такой же трезубец можно увидеть на футболках сборной Украины. Образ нациста сформировался настолько четко, что два года назад на матче «Бавария» – «Вольфсбург» мюнхенское движение «Шикерия» вывесило баннер с надписью «Зозуля, убирайся!»

Кто еще из украинских футболистов помогает армии?

Сергей Ребров, Александр Шовковский, Андрей Ярмоленко, Анатолий Тимощук, Тарас Михалик, Вячеслав Шевчук и многие другие. «Огромное спасибо парням. В прошлом году, когда была проблема с машиной скорой помощи, они очень помогли. Она спасла уже больше 800 человек. Зозуля, Тимощук и остальные передают деньги армии, но с одним условием – потратить средства не на войну, а на медицину и обеспечение питания бойцам», – рассказал бывший автогонщик, а ныне волонтер Алексей Мочанов.

Роман Зозуля в матче за сборную УкраиныGetty Images

Кто поддержал Романа в конфликте с ультрас «Райо»?

Примерно все. Президенты и футболисты обоих клубов, руководитель Ла Лиги, МИД Украины, журналисты и болельщики. «Роман, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина! Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой! Жму руку!» – написал в инстаграме президент Украины Владимир Зеленский.

Роман действительно нацист?

Почти наверняка нет. Зозуля не утверждает, что украинцы – лучшая нация на земле и уж тем более не призывает никого убивать, насиловать или сжигать города. На первом месте у футболиста – защита и суверенитет Украины. Он так сильно хотел это выразить, что не уделил должного внимания внешним символам. А самое плохое в этой ситуации – проявление невежества.

Ультрас киевского «Динамо» поддерживают Романа ЗозулюGetty Images

На Украине очень много людей помогает армии, но не афиширует этого из-за опасений неверной трактовки их действий. Особенно сейчас, когда подконтрольные Зеленскому силовые структуры привлекают к ответственности, затыкают рот и сводят счеты с людьми, считавшимися героями при Порошенко. Зозуля не сильно заботился о репутации и теперь из-за этого страдает.

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